2020/05/09 | 18:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تسجل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 31 ألفا و587 وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/09 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسجل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 31 ألفا و587 وفاة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسجل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 31 ألفا و587 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).