اتلتيكو مدريد يعود للتدريبات بعد التوقف لشهرين

2020/05/09 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عاد لاعبو أتلتيكو مدريد اليوم السبت، إلى التدريبات بعد شهرين تقريباً من أخر مباراة رسمية، حين انتصر في 11 اذار على ليفربول الإنجليزي (3-2) في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بتدريب فردي في غياب البرازيلي رينان لودي، الذي جاء اختباره إيجابياً لكوفيد-19.وبالقفازات والأقنعة الواقية ومع ارتداء ملابس التدريب من المنزل، وصل […]

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