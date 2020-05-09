2020/05/09 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأت مدينة بيرغامو الإيطالية، التي شكلت بؤرة انتشار فيروس كورونا، تتعافى شيئا فشيئا وتنتقل إلى مرحلة جديدة، بعد أن أعلنت إيطاليا البدء في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة، التي كانت الحكومة فرضتها على سائر البلاد قبل سبعة أسابيع بهدف احتواء انتشاره.ورغم إجراءات التخفيف، بقيت في المدينة الإيطالية نقاط تفتيش لقوات الأمن، ويحظر التنقل بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرغامو بؤرة كورونا الأولى في إيطاليا.. تتعافى تدرجيّا من الوباء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرغامو بؤرة كورونا الأولى في إيطاليا.. تتعافى تدرجيّا من الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).