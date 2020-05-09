انتكاسة جديدة لنجم برشلونة

2020/05/09 | 18:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تلقى برشلونة، ضربة موجعة، بعد إعلان إصابة مدافع الفريق، خلال التدريبات الفردية ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة صامويل أومتيتي، في العضلة النعلية اليمنى.وأضاف حساب النادي الكتالوني أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.يذكر أن مران […]

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