وفاة الساحر الأمريكي الشهير روي هورن بكوفيد-19

2020/05/09 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي لاعب الخفة الأميركي روي هورن وهو أحد مكوّني الثنائي الشهير في لاس فيغاس “سيغفريد أند روي”، الجمعة عن 75 عاما جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلن وكيل أعماله.وبعد تشخيص إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، توفي روي هورن في مستشفى ماونتن فيو في لاس فيغاس (غرب).وفي عاصمة الترفيه والكازينوهات هذه في […]

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