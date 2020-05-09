حكومة الوفاق تعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لقوات حفتر

2020/05/09 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس والمنطقة المحيطة، للقصف الصاروخي صباح السبت، وأفاد شهود عيان تحدثوا لقناة الحرة بأن أعمدة دخان كثيف تتصاعد من داخل المطار.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن القصف، ولكن المرجح أن قوات المشير خليفة حفتر، قصفت مواقع قوات حكومة الوفاق في المطار.

في غضون ذلك، تستمر المواجهات المسلحة في ضواحي طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر، حيث أفاد شهود عيان لقناة الحرة بأن أصوات المواجهات سمعت بشكل متقطع خلال الساعات الماضية في مختلف مناطق المدينة.

وسقطت عدة قذائف باتجاه مشروع الموز بمنطقة السبعة، كما سمعت أصوات المواجهات في منطقة عين زارة وطريق مطار طرابلس العالمي جنوبي العاصمة.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو أن سلاح الجو نفّذ ست ضربات جوية الجمعة داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها.

وأكد في بيان نشرته قوات حكومة الوفاق صباح السبت أن القوات الحكومية استهدفت طرق الإمداد وقصفت آليات عسكرية إضافة إلى تحييد 70 عنصراً من قوات خليفة حفتر، سقطوا بين قتيل وجريح، بحسب البيان.

لكن مصدرا عسكريا في قوات حفتر نفى في حديث لقناة الحرة ما ورد في تصريحات مسؤولي قوات حكومة الوفاق، وأفاد بأن أوضاع قوات حفتر جيدة وأنها تعتمد بشكل مكثف على المدفعية.

في سياق آخر نفت القيادة العامة لقوات حفتر مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف منطقة زاوية الدهماني الخميس، وقالت في بيان رسمي الجمعة إن هذه العمليات تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تزايد الهجمات على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس، بما في ذلك القصف المروع الذي جرى الخميس على حي زاوية الدهماني بطرابلس بالقرب من السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، مما أسفر عن مقتل مدنيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت البعثة في بيان رسمي الجمعة إنها ستواصل توثيق الانتهاكات التي يتعين إطلاع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية عليها عند الاقتضاء.

الناطق الرسمي باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري، قال إن قواته تعهدت بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات ومقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة، مضيفا أن "القيادة العامة تعلم أن عصابات إرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة"، التابعة لحفتر.

وأوضح المسماري أن استهداف بعض السفارات في طرابلس خلال يوم أمس يأتي في هذا الإطار.

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