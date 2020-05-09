الصحة العراقية تسجل 3 حالات وفاة و 76 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق
- تؤشر وزارة الصحة والبيئة استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي الى حالة تفشي وبائي
- تم فحص (١٩٧٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٤٩٢٠).
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٥بغداد/ الكرخ: ١٠مدينة الطب: ١٩ميسان: ١البصرة: ١٧واسط: ١انبار: ٢صلاح الدين: ١
- الشفاء: ٤١حالة ، وكما يلي:بغداد / الكرخ: ١١النجف: ٢البصرة : ٨بابل: ٤اربيل ؛ ٥كركوك: ١المثنى: ٩صلاح الدين: ١
- الوفيات : ٣ حالات؛حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب وحالة في ديالى
مجموع الإصابات : ٢٦٧٩مجموع الوفيات: ١٠٧مجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢الراقدين الكلي: ٨٧٠
دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالسبت ٩ آيار ٢٠٢٠
بغداد اليوم- النجف
اعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، السبت (09 ايار 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة.
وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت تمديد موعد حظر التجوال في النجف ابتداء
بغداد اليوم-بغداد
سجلت محافظتا ميسان وواسط، السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
وأعلنت دائرة صحة ميسان، في بيان، "تسجيل حالة واحدة جديدة بفايروس كورونا، المستجد لمواطن يسكن في مركز محافظة ميسان"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءا
بغداد اليوم - بغداد
وفقاً لبيانات رسمية ، سجل العراق اليوم السبت 9 آيار 2020، حتى ساعة اعداد هذا الخبر 29 إصابة بفيروس كورونا في 3 محافظات فقط بينها بغداد.
وأعلنت دائرة صحة محافظة البصرة اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحاف
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