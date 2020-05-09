الصحة العراقية تسجل 3 حالات وفاة و 76 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/09 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تؤشر وزارة الصحة والبيئة استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي الى حالة تفشي وبائي

- تم فحص (١٩٧٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٤٩٢٠).

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٥بغداد/ الكرخ: ١٠مدينة الطب: ١٩ميسان: ١البصرة: ١٧واسط: ١انبار: ٢صلاح الدين: ١

- الشفاء: ٤١حالة ، وكما يلي:بغداد / الكرخ: ١١النجف: ٢البصرة : ٨بابل: ٤اربيل ؛ ٥كركوك: ١المثنى: ٩صلاح الدين: ١

- الوفيات : ٣ حالات؛حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب وحالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٢٦٧٩مجموع الوفيات: ١٠٧مجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢الراقدين الكلي: ٨٧٠

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالسبت ٩ آيار ٢٠٢٠

بغداد اليوم- النجف

اعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، السبت (09 ايار 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت تمديد موعد حظر التجوال في النجف ابتداء

بغداد اليوم-بغداد

سجلت محافظتا ميسان وواسط، السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأعلنت دائرة صحة ميسان، في بيان، "تسجيل حالة واحدة جديدة بفايروس كورونا، المستجد لمواطن يسكن في مركز محافظة ميسان"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءا

بغداد اليوم - بغداد

وفقاً لبيانات رسمية ، سجل العراق اليوم السبت 9 آيار 2020، حتى ساعة اعداد هذا الخبر 29 إصابة بفيروس كورونا في 3 محافظات فقط بينها بغداد.

وأعلنت دائرة صحة محافظة البصرة اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحاف

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