خلية الازمة في النجف تمدد حظر التجوال ساعة وتصدر 6 قرارات اخرى

2020/05/09 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، السبت (09 ايار 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى الساعة ...





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