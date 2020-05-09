2020/05/09 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، السبت (09 ايار 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى الساعة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في النجف تمدد حظر التجوال ساعة وتصدر 6 قرارات اخرى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
اعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، السبت (09 ايار 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى الساعة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في النجف تمدد حظر التجوال ساعة وتصدر 6 قرارات اخرى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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