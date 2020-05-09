تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في واسط وميسان

2020/05/09 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

سجلت محافظتا ميسان وواسط، السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأعلنت دائرة صحة ميسان، في بيان،...





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