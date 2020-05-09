نائب: الكاظمي لن يكون حرا باختيار الوزراء السبعة المتبقين

2020/05/09 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب المستقل باسم خزعل ، السبت، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يكون حرا في اختيار الوزراء السبعة المتبقين.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الوزارات السبع المتبقية ستخضع للمحاصصة ولن تمرر دون ذلك داخل مجلس النواب”، لافتا إلى إن “تعهد الكاظمي بتقديم وزراء كفوءين للوزارات المتبقية مجرد حديث إعلامي”.[…]

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