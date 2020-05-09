2020/05/09 | 19:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، أن القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة في طرابلس، أدى إلى تضرر طائرتي “إيرباص” 330 و 320، بعدد من الشظايا وخروجهما عن العمل كليا.وأوضحت عملية “بركان الغضب” التي تقوم بها الحكومة المعترف بها دولياً، أن القصف أدى لتدمير سيارات المطافئ بالإضافة إلى تعرض محطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((صور) إصابة طائرتين إيرباص وخروجهما من الخدمة بقصف مطار معيتيقة الليبي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((صور) إصابة طائرتين إيرباص وخروجهما من الخدمة بقصف مطار معيتيقة الليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).