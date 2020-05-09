الموقف الوبائي يسجل رقمًا مرتفعًا جديدًا.. وبغداد تتصدر الإصابات

2020/05/09 | 19:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت وزارة الصحة تسجيل 76 اصابة جديدة بفيروس كورونا العدد الاكبر منها في بغداد بـ45 حالة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تؤشر وزارة الصحة والبيئة استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد […]

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