العراق يسجل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/09 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انها تؤشر استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي الى حالة تفشي وبائي […]

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