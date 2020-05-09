الكاظمي: نحرص على إقامة أفضل العلاقات مع ايران + فيديو

2020/05/09 | 19:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسفير الايراني في بغداد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلاده وجميع دول الجوار....

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