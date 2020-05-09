20 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في شهر واحد

2020/05/09 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن 20 مليون أمريكي فقدو وظائفهم، الشهر الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).وكتب ساندرز، على “تويتر”، اليوم السبت: “الأمريكيون لا يريدون أن تكون برامج التأمين الصحي مرتبطة بوظائفهم”، مضيفا: “الرعاية الصحية يجب أن تكون متوفرة للجميع لأنها تمثل حقا من حقوق […]

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