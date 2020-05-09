تنبيه جديد من مصرف الرافدين حول الرواتب: لماذا تخالفون التعليمات؟

2020/05/09 | 19:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد مصرف الرافدين، السبت، استمرار بعض الدوائر بمخالفة التعليمات في ما يتعلق بصرف الرواتب.

قال المصرف إن بعض الدوائر تواصل دفع الرواتب يدويًا في مخالفة للتعليمات

وذكر المصرف في بيان، 9 آيار/مايو، أن "هناك دوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات".

ودعا المصرف، تلك الدوائر إلى "استلام رواتبها إلكترونيا وعن طريق الماستر كارد"، مشيرًا إلى أن "التعليمات وشروط الجهات المعنية تؤكد أن يكون صرف الرواتب إلكترونيًا وليس يدويًا".

وحث مصرف الرافدين، الجمعة، بعض دوائر الدولة على تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني والابتعاد عن دفع الرواتب يدويًا.

ووذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 8 آيار/مايو، أن "المصرف يدعو من مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفي دوائرهم والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب عن طريقها إلكترونيًا".

وأضاف البيان، أن "على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد، خصوصًا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فيروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب".

وتصاعد مستوى القلق حول رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤخرًا، بعد أن ختمت حكومة عادل عبد المهدي مشوارها بقرار يقضي بإيقاف كافة نشاطات التمويل من قبل وزارة المالية، بانتظار قرار جديد من قبل حكومة الكاظمي.

دعا مصرف الرافدين إلى التوقف عن دفع الرواتب يدويًا

ويؤكد خبراء ومسؤولون، أن الحكومة ستواجه صعوبة بالغة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر القليلة القادمة، في ظل خيارات محدودة لدفع قيمة الرواتب التي تقدر بأكثر من 7 مليارات دورلار شهريًا.

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