3 وفيات و76 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/05/09 | 19:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تسجيل ٣ وفيات و٧٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على: بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميسان: ١، البصرة: ١٧، واسط: ١، انبار: ٢، صلاح الدين: ١.

وأشارت إلى أن الوفيات سجلت في بغداد / الرصافة، وحالة في مدينة الطب، وحالة في ديالى، فيما تماثل٤١ حالة للشفاء، وكما يلي: بغداد / الكرخ: ١١، النجف: ٢، البصرة : ٨، بابل: ٤، اربيل ؛ ٥، كركوك: ١، المثنى: ٩، صلاح الدين: ١.

ووفق أرقام الوزارة، بلغ مجموع الإصابات : ٢٦٧٩، ومجموع الوفيات: ١٠٧، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢، والراقدين الكلي: ٨٧٠.

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