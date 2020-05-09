ما خطورة ترك الفاتورة في المتجر أو رميها قرب البائع؟

2020/05/09 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة غالبا ما يترك المشترون الفواتير في المتاجر أو يرمونها في صندوق بالقرب من البائع ما يفتح بابا للمحتالين لإجراء عمليات غير قانونية.ويقوم البعض الآخر برمي الفواتير في المنزل أو في مكان عملهم وهذا أكثر أمانا من تركها متاحة للجميع.وغالبا ما يأخذ المحتالون بضائعا مماثلة لتلك الموجودة على الشيك الخاص بك […]

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