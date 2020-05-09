محلل امريكي : الاستحواذ الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية سيتسبب بمقتل الاف الامريكان

2020/05/09 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اكد الكاتب والمحلل السياسي وعضو الكونغرس السابق مارك دانكوف ان محاولة الرئيس الامريكي دونالد ترامب والصهيوني بنيامين نتنياهو ضم كل الاراضي الفلسطينية الى الكيان المحتل يعتبر عملية غير اخلاقية ستتسبب بموت الالاف من الامريكيين.ونقلت قناة ( برس تي في) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن دانكوف قوله إنه ” لم تكن هناك […]

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