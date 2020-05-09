الكاظمي للسفري الايراني: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار

2020/05/09 | 19:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرج مسجدي.

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