بعد تسجيلها 25 اصابة بكورونا اليوم.. صحة الرصافة تكشف تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي

2020/05/09 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الرصافة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 10 خلال حملات المسح الميداني و6 ملامسين لحالة موجبة

#اعلام_صحة_الرصافةاعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة 10 منهم خلال حملات المسح الميداني و6 ملامسين لحالة موجبة سابقة ومستضافين بأماكن الحجر الصحي.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

• الحالات التسعة الاولى الاولى شخصت خلال حملات المسح الميداني في مدينة الصدر محلة 5501- امرأة بعمر 50 سنة مدينة الصدر محلة 5502- رجل 56 سنة مدينة الصدر محلة 5503- امرأة بعمر 28 سنة مدينة الصدر محلة 5504- طفلة بعمر 6 سنوات مدينة الصدر محلة 5505- رجل 49 سنة من مدينة الصدر محلة 5506- رجل بعمر 48 سنة من مدينة الصدر محلة 5507- رجل بعمر 41 سنة من مدينة الصدر محلة 5508- رجل بعمر 49 سنة من مدينة الصدر محلة 5509- امرأة بعمر 49 سنة من مدينة الصدر محلة 55010- رجل بعمر 38 سنة شخص خلال حملات المسح الميداني لقطاع البلديات الثاني في العبيدي شارع الجامع• الحالات الستة من الحالة رقم 11 الى الحالة رقم 16 جميعهم من المستضافين بأماكن الحجر الصحي وجاءت نتائج الفحص المختبري تؤكد اصابتهم11- رجل بعمر 24 سنة من مدينة الصدر قطاع 3312- امرأة بعمر 35 سنة من مدينة الصدر قطاع 3313- رجل بعمر 30 سنة من مدينة الصدر قطاع 7314- رجل بعمر 85 سنة من مدينة الصدر قطاع 7915- طفل بعمر 7 سنوات من مدينة الصدر قطاع 7916- امرأة بعمر 30 سنة من مدينة الصدر قطاع 3317- رجل بعمر 47 سنة من البنوك محلة 315 شخص بمستشفى الشيخ زايد18- رجل بعمر 72 سنة من الحبيبية شخص بمستشفى الشهيد الصدر19- رجل بعمر 48 سنة من مدينة الصدر الحميدية شخص بمستشفى الشهيد الصدر20- رجل بعمر 28 سنة من مدينة الصدر قطاع 42 شخص بمستشفى الشهيد الصدر21- رجل بعمر 28 سنة من الكرخ الدورة محلة 860 شخص بمستشفى الشيخ زايد22- امرأة بعمر 48 سنة من مدينة الصدر محلة 552 شخصت بمستشفى الشيخ زايد23- امرأة بعمر 33 سنة من مدينة الصدر محلة 550 شخصت بمستشفى الشيخ زايد24- رجل بعمر 47 سنة من مدينة الصدر محلة 547 شخص بمستشفى الشيخ زايد25- رجل بعمر 35 سنة من مدينة الصدر محلة 557 شخص بمستشفى الامام علي (ع) .

واضاف ان "جميع الحالات المشخصة نقلت الى مستشفى ابن الخطيب وابن زهر لتلقي العلاج"، لافتا الى ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 505 توفي منهم 25 فيما اكتسب الشفاء 269 ومتبقي قيد العلاج 211".وحذر الساعدي من "تفشي الوباء وخروجه عن السيطرة نتيجة عدم الالتزام بالحظر والاجراءات الوقائية والاستهانة به خاصة في بعض مناطق الرصافة بعد ما بذلت الكوادر الصحية جهود مضنية وكان هناك انحسار للفايروس لولا خرق الحظر من بعض المواطنين"وعدم الالتزام ادى الى تزايد الاصابات .



انتهى

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