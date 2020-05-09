عدنان درجال من غرف تبديل الملابس إلى كواليس السياسة..خطوة أبعد من الطموح

2020/05/09 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – على نحو مفاجئ، وجد نجم الكرة العراقية والقائد السابق لمنتخب “أسود الرافدين” عدنان درجال نفسه يبدّل قميص الرياضة بقميص السياسة، عقب تسميته وزيراً للشباب والرياضة في الحكومة التي نالت الثقة الأربعاء، في خطوة أبعد من طموحه المعروف إلى رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.بدأ درجال، المدافع الصلب ذو القامة الطويلة، مسيرته […]

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