العراق.. النجف لا تستقبل اي زائر في ليالي القدر وعيد الفطر

2020/05/09 | 19:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في مدينة النجف الاشرف العراقية، السبت، عدم استقبال اي زائر بمناسبة استشهاد الإمام علي عليه السلام وعيد الفطر المبارك بسبب فايروس كور...

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