الموقف الوبائي في العراق: مؤشر كورونا يقفز مجددًا

2020/05/09 | 19:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، منتقدة استمرار "خرق" قراراتها وتوصياتها حول الجائحة.

سجلت البلاد 76 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

وذكرت الوزارة في بيان، 9 آيار/مايو، أن مختبراتها أجرت 1979 فحصًا على نماذج جديدة، وسجلت 76 إصابة جديدة في عموم البلاد.

وتوزعت الإصابات كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 25

بغداد/ الكرخ: 10

مدينة الطب: 19

ميسان: 1

البصرة: 17

واسط: 1

الأنبار: 2

صلاح الدين: 1

كما أعلنت الوزارة، تماثل 41 حالة جديدة للشفاء، وتسجيل حالتي وفاة في بغداد وثالثة في ديالى.

وارتفع مجموع الإصابات في العراق، إلى 2679، توفي منهم 107 أشخاص، وتماثل للشفاء 1702.

وأشرت الوزارة، وفق البيان، استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى تفشي وبائي.

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