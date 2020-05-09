محافظ ذي قار يعلن دخول مركز الحروق حيز الخدمة الفعلية

2020/05/09 | 20:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم السبت، دخول مركز الحروق والعمليات التجميلية التابع لدائرة صحة المحافظة حيز الخدمة الفعلية بعد أن تم تجهيزه باجهزة ومعدات هي الأولى من نوعها على صعيد العراق.وذكر الوائلي على هامش زيارة تفقدية للمركز برفقة مدير صحة المحافظة، أن ” هذا المركز يعد الأول من نوعه، […]

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