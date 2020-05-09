وزارة الصحة تعلن تسجيل 76 اصابة جديدة وشفاء 41 مصاباً من كورونا في العراق

2020/05/09 | 20:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 76 اصابة جديدة وشفاء 41 مصاباً من كورونا في العراق، مؤكدة وفاة ثلاث مصابين بالفايروس.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٦) إصابة في العراق موزعة بين، بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميسان: ١، البصرة:

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