اول إصابة لبرشلونة بعد العودة الى التدريبات

2020/05/09 | 20:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عاجلًا يُعلن من خلاله إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، صامويل أومتيتي، بعد العودة إلى التدريبات الفردية يوم أمس، الجمعة.وبدأ برشلونة تدريباته بعد خضوع جميع لاعبيه لفحوصات فيروس كورونا، والتي جاءت جميعها سلبية وفقًا للبروتوكول الطبي المحدد من طرف الاتحاد الإسباني لكرة القدم.ولكن النادي الكتالوني نشر منذ قليل

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