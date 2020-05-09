برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه

2020/05/09 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي أصيب في ربلة الساق اليمنى خلال قيامه بتدريبات فردية.وأضاف النادي الكتالوني في بيانه، أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.وعانى أومتيتي من إصابات عديدة مع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين.يذكر أن […]

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