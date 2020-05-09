خطة لاعادة الحظر الشامل اعتبارا من الغد وبانتظار موافقة الحكومة عليه

2020/05/09 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، السبت، برفع خلية الازمة قرار الى مجلس الوزراء لاعادة الحظر الشامل اعتبارا من يوم غد الاحد في عموم العراق بعد ارتفاع الاصابات وبانتظار موافقة الحكومة عليه.وقال المصدر ل/المعلومة/ ان “خلية الازمة في وزارة الصحة عقدت اجتماعا طارئا برئاسة الوزير الجديد حسن التميمي وحضور لجنة الازمة النيابية”.واضاف […]

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