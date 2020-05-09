2020/05/09 | 20:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تستغرب تصريحات نائبة اتهمت فيها احد اعضاء الجنة بعرقلة اجراءات متابعة ملفات فساد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تستغرب تصريحات نائبة اتهمت فيها احد اعضاء الجنة بعرقلة اجراءات متابعة ملفات فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).