هيفاء وهبي تكشف أغرب الأشياء التي فعلتها خلال الحجر المنزلي

2020/05/09 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحدثت الفنانة هيفاء وهبي عن أغرب الأشياء التي فعلتها خلال فترة مكوثها في الحجر المنزلي، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.وخلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج “مش مسلسل هند صبري” المذاع على موقع “يوتيوب” وتقدمه الفنانة التونسية هند صبري، قالت: “أغرب حاجة فعلتها في تلك الفترة هو وجبة الكشك”، لترد […]

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