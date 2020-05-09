هيئة التقاعد تصدر بيانًا جديدًا بشأن رواتب المتقاعدين

2020/05/09 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت هيئة التقاعد العامة، بيانًا جديدا بشأن رواتب المتقاعدين.وقالت الهيئة انه “إشارة الى ما تم تداوله حول التأخير الحاصل في صرف الرواتب التقاعدية، اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره القاضي بالغاء القرار ( ٩٧ ) لسنة ٢٠٢٠ وخول المجلس دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ومعالي وزير المالية صلاحية اطلاق تمويل […]

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