الشرطة الأميركية تنشر فيديو مقتل شخص هاجم أحد عناصرها

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة ولاية ميريلاند مقطع فيديو، يظهر مقتل رجل بطلق ناري، حاول الاعتداء على شرطي بالسكين.

وقد وقعت الحادثة الخميس في منطقة "وايت أوك" بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب قناة "فوكس نيوز".

وقالت الشرطة إن الضابط الذي أطلق النار على القتيل، يدعى ديفيد كوهين، ويتبع شرطة مقاطعة مونتغومري.

Update: Body-Worn Camera Footage of May 7, 2020, Officer-Involved Shooting in White Oak Released**WARNING: This footage may not be suitable for everyone.



Viewer discretion is advised.



**Note: Audio activates after 30 seconds.https://t.co/HiUmvQA9gF pic.twitter.com/eGyIAzJygP— Montgomery County Department of Police (@mcpnews) May 8, 2020

ويظهر الشرطي في الفيديو وهو يطلب من القتيل ترك السكين جانبا، بينما يصوب المسدس عليه.

وعندما هم القتيل بالجري نحو الشرطي لضربه بالسكين، أطلق الشرطي خمس طلقات نارية في صدر الرجل أوقعته على الأرض.

وقالت الشرطة إن القتيل يدعى فينان برهي (30 عاما) من منطقة وايت أوك، وقد حاولت الشرطة قبض عليه بعدما اتصل أحد جيرانه يبلغ عنه.

وكان بيرهي قد رمى صخرة على منزل جار له، حيث قام الأخير بالاتصال بـ 911 للإبلاغ عن الواقعة، وبالفعل وصلت الشرطة ووقع حادث القتل.

وقد تم نقل القتيل إلى المشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، فيما قالت محققون إن الشرطة تحقق في الحادث.

