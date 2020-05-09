التقاعد تصدر بياناً بشأن رواتب المتقاعدين

2020/05/09 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت هيأة التقاعد العامة، اليوم السبت، بياناً رسمياً عاجلاً بشأن رواتب المتقاعدين.وذكرت الهيأة، في بيان تلقته “العهد نيوز”، “إشارة الى ما تم تداوله حول التأخير الحاصل في صرف الرواتب التقاعدية، اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره القاضي بإلغاء القرار (97) لسنة 2020 وخول المجلس دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومعالي وزير […]

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