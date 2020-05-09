المالية تزف بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف الرواتب

2020/05/09 | 20:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية السبت أنها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاحد بصرف رواتب المتقاعدين.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في تغريدة على تويتر، إن وزارة المالية قررت صرف رواتب المتقاعدين اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

وأضاف أن القرار يأتي "تنفيذاً لما تم إقراره في جلسة الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومن خلال التخويل الذي أقره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لصرف رواتب المتقاعدين".

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