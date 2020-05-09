السفير الإيراني لدى بغداد يكشف الملفات التي ناقشها مع الكاظمي من بينها خط سكة حديد

2020/05/09 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، اليوم السبت، أن لقاءه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شهد الحدیث عن التعاون الثنائي واستمرار الإجراءات في مجال اتفاقية الجزائر عام 1975.وقال مسجدي في تغريدة له على تويتر، إنه “تم خلال اللقاء مع الكاظمي، الحدیث عن التعاون الثنائي واستمرار الإجراءات في مجال اتفاقیة الجزائر1975 […]

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