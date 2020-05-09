وفاة الاميرة بديعة.. اخر اميرات العائلة المالكة في العراق

2020/05/09 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد توفيت، مساء اليوم السبت، الاميرة بديعة بنت علي بن الحسين اخر اميرات العائلة المالكة في العراق.وذكر مصدر مقرب من العائلة، ان”الاميرة توفيت في احد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 100 عام”.وكانت الاميرة بديعة اخر اميرات العائلة المالكة والناجية من مجزرة قصر الرحاب، حيث تم القضاء على الحكم الملكي […]

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