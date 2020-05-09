رحيل آخر أميرات الأسرة الملكية الهاشمية العراقية.. من هي

2020/05/09 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوفيت، السبت، الأميرة بديعة بنت الملك علي، وزوجة الشريف حسين بن الأمير علي، آخر أميرات الأسرة الملكية الهاشمية في العراق في لندن.

توفيت آخر أميرات الأسرة الهاشمية العراقية عن عمر ناهز الـ 100

والأميرة بديعة هي بنت الملك علي ثاني وآخر ملوك الحجاز، وزوجة الشريف حسين بن الأمير علي (أمير مكة)، وشقيقة الوصي على عرش العراق الأمير عبد الاله بن الملك علي.

وهي أيضًا شقيقة الملكة عالية وخالة الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق، ووالدة السياسي العراقي راعي الحركة الدستورية، الشريف علي بن الحسين، وآخر أميرات الأسرة الملكية الهاشمية العراقية.

وقد توفيت الأميرة في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 100 عام ظهر هذا اليوم 9 آيار/مايو.

وبديعة هي الناجية الوحيدة من العائلة المالكة العراقية بعد انقلاب عام 1958.

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