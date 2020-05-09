كوردستان.. لا إصابات جديدة بكورونا و20 حالة متبقية قيد التعافي

2020/05/09 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 20 حالة فقط لا تزال تتلقى الرعاية الطبية في عموم الإقليم.

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