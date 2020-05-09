2020/05/09 | 21:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الايراني يكشف تفاصيل لقائه مع الكاظمي: تحدثنا عن اتفاقية الجزائر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/09 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايراني يكشف تفاصيل لقائه مع الكاظمي: تحدثنا عن اتفاقية الجزائر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايراني يكشف تفاصيل لقائه مع الكاظمي: تحدثنا عن اتفاقية الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).