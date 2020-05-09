صحة الرصافة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/09 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، السبت، عن تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة 10 منهم خلال حملات المسح الميداني و6 ملامسين لحالة موجبة سابقة ومستضافين بأماكن الحجر الصحي.وقال الساعدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “صحة الرصافة سجلت 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.الحالات […]

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