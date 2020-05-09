2020/05/09 | 21:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق داخل عمارة سكنية شرقي العاصمة بغداد، فيما تم انقاذ 15 مواطناً.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى ، أن “رجال الدفاع المدني تمكنوا من انقاذ ١٥ مواطناً داخل عمارة سكنيه التهمتها النيران في شارع الفلاح ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد”.وأضافت أن “الحريق لم يسبب خسائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل عمارة سكنية وينقذ 15 مواطناً شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل عمارة سكنية وينقذ 15 مواطناً شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).