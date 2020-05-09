الحشد والقوات الأمنية يفتشان القرى والارياف المحاذية لدجلة في صلاح الدين

2020/05/09 | 21:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت، عمليات نوعية تمثلت باستخدام الزوراق النهرية لتفتيش القرى والارياف المحاذية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين.وشاركت في العملية قيادة عمليات صلاح الدين اللواء ٤٢ واللواء السادس واللواء ٣٥ وقيادة عمليات صلاح الدين وسامراء التابعه لوزارة الدفاع والشرطة النهرية التابعة لوزاره الداخلية.

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