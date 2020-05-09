ملاحظات ثقافية: مفاهيمنا للنقد بعيدة عن جوهر الثقافة - نبيل عودة

2020/05/09 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة *بعض ممارسي النقد لا علاقة بين نقدهم والنص!!* نبيل عودةحضرت قبل فترة وجيزة ندوة ثقافية، شارك بها عدد من المثقفين، بينهم شعراء عدة، ومنهم شاعر بدأ يكتب الشعر بعد تقاعده من سلك التعليم، اكتشف موهبته الشعرية بعد التقاعد.



قال بعد ان قدم نفسه، أنه أصدر سبعة دواوين شعرية والثامن سيصدر بعد صيف.



قرأ امامنا قصيدة غزلية من ديوانه الأول يعتبرها من أجمل قصائد الغزل حسب تأكيد خمسة ادباء، لم اس ......





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