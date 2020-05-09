رواية (حساء الوطواط) ح 20 والأخيرة - عباس علي العلي

2020/05/09 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ((20))الأخبار لا يمكن أن تخفى على جبار البدين فلديه عيون ولديه أذرع من خلال صديقه وشريكه الحجي في الساحة، كان الحدث الأهم في مساء يوم الخميس قبيل رمضان بليلة هو كيفية تدبير أمر صيامها وعملها في الخيمة، فقدت تعودت على الذهاب كل ليلة إلى بيت أم محمد والمبيت هناك ثم العودة صباحا، لقد حل شهر مضان هذا العام في توقيت مربك لأميرة، فقررت أن تعود لشقتها ليسهل عليها التواجد يوميا في الساحة، كما أنها تلا ......





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