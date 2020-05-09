تعريف : من أبطالنا الروحيين .. البطريرك غوريغوريوس حداد , بطريرك المشرق ؟ - مريم نجمه

#مريم_نجمه تعريف : من أبطالنا الروحيين - البطريرك غوريغوريوس حداد بطريرك المشرق ؟ من التراث الإنطاكي المسيحي الروّاد العظام لا يأتوا و يحضروا كل يوم .
قلائل هم الرموز في خط ومسيرة التاريخ الوطني الفلسفي الروحي الكهنوتي المجيد .
نتعرف اليوم على واحد من هؤلاء الذين عمّقوا وحفروا نموذجاً للأجيال في الكنيسة الأرثوذوكسية المشرقية - كنيسة أنطاكية والمشرق عامة , وقد أصبح هذا الرمز مثالاً وسير ......
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