2020/05/09 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين كشف مدير الدفاع المدني في سامراء الرائد احمد السامرائي، اليوم السبت، ان اجراءات عديدة تم اتخاذها لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق المفتعلة كما حصل العام الماضي وقال السامرائي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان الدفاع المدني عقد اجتماعات موسعة مع مديرية زراعة صلاح الدين لبحث سبل توفير الامن للمحاصيل الزراعية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. وضع اجراءات متعددة لحماية المحاصيل من الحرائق المفتعلة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. وضع اجراءات متعددة لحماية المحاصيل من الحرائق المفتعلة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).