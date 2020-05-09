2020/05/09 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار افاد مصدر امني، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري مسلح في قضاء الشطرة شمالي ذي قار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، بأن نزاعا عشائريا طاحنا قد حصل بين أفراد من قبيلة الخنافرة في قضاء الشطرة شمالي الناصرية وأضاف، بأن “القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث للسيطرة على النزاع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اندلاع نزاع عشائري مسلح شمالي ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اندلاع نزاع عشائري مسلح شمالي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).