شرطة واسط تعلن اعتقال شخصين كانا ينقلان اعتدة حربية خطرة

2020/05/09 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة واسط، السبت، عن اعتقال شخصين كانا ينقلان اعتدة حربية خطرة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم القبض على شخصين كانا ينقلان اعتدة حربية خطرة مختلفة الأنواع يمكن استخدامها ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان أن "المتهمين كانا يخفيان هذه الإعتدة في دراجة نارية نوع ستوتة لتمريرها من خلال السيطرات"، مشيراً الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".





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