بالرغم من أزمة الاقتصاد العالمي.. 5 أشياء شهدت إقبالا شرائيًا في زمن كورونا

2020/05/09 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا، وفي ظل تدابير الإغلاق الصارمة، يجد الناس أنفسهم سجناء في منازلهم.وبعد أن كان هَمُّ البعض في بداية الأزمة هو تخزين الطعام، بات كثيرون اليوم يفتشون عن أشياء يصنعونها أو مَهام يؤدونها أو مشروبات يحتسونها داخل منازلهم.تقريرٌ جديد أعدّته سلاسل متاجر ويتروز وجون […]

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